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التجمع الوطني: العائلات والقبائل داعمة للمقاومة

الأحد 10 مارس 2024 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
التجمع الوطني: العائلات والقبائل داعمة للمقاومة



غزة / سما /

أكد التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، أنها ليست بديلاً عن أي نظام سياسي فلسطيني. مشددة على أنها "جزء أصيل من فسيفساء المجتمع الفلسطيني وهي داعمة للمقاومة الشاملة".

وقال التجمع الوطني في بيان صحفي اليوم الأحد، إن إدارة شؤون الشعب الفلسطيني هو شأن داخلي وحق فلسطيني خالص "لن نسمح لأحد بأن يتدخل فيه".

وجاء في البيان أن الشعب الفلسطيني "عصي على الانكسار والمقاومة الباسلة صنعت تاريخًا مجيدًا في السابع من أكتوبر بمعركة طوفان الأقصى".

وشدد التجمع الوطني على وحدة الأرض والشعب والهدف والمصير وصولًا لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأردف: "القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية جزء ومكون أصيل من المكونات الوطنية الفلسطينية وداعم أصيل للمقاومة وصون وحماية الجبهة الداخلية وإسناد شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني".

ونبه إلى أن الوحدة الوطنية هي الطريق الوحيد للحفاظ على كيّنونة هذا الشعب وهذا الوطن الشامخ بصبر وصمود أهله وبسالة مقاومته.

وجدد التأكيد على "حُرمة" التعاطي مع الاحتلال في إعادة تدوير نظام روابط القرى سيء الذكر، أو إنشاء صحوات عشائرية تخدم المحتل الغاصب، وكل من يشارك في ذلك يعامل معاملة الاحتلال.

ونبه إلى ضرورة تعزيز المشاركة الوطنية في صناعة القرار الوطني عبر مؤسسات الشعب الوطنية؛ وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

واستدرك: "يؤكد التجمع على ضرورة إعلاء قيمة الوطن فوق قيمة الحزب والتنظيم والحركة أو أي فئة جهوية أو فئوية".

ودعا التجمع الوطني، أبناء القبائل والعشائر العربية وأحرار العالم للانخراط في الحملة العالمية لإسناد شعبنا الفلسطيني "رمضان الطوفان" ونصرته حتى وقف العدوان واسترداد حقوقه.

#التجمع الوطني #العائلات #المقاومة الفلسطينية

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