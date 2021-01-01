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الشاباك: اعتقال "خلية" من سخنين خططت لتنفيذ عمليات بتوجيه حماس

الأحد 10 مارس 2024 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك: اعتقال "خلية" من سخنين خططت لتنفيذ عمليات بتوجيه حماس



القدس المحتلة / سما /

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، صباح اليوم الأحد، أنه كشف "خلية" شبان من سخنين بادعاء أنهم خططوا لتنفيذ عمليات بإسرائيل بتوجيه من "حماس".

وزعم "الشاباك" أن أحد المشتبهين تم توجيهه من "حماس" لتجنيد ناشطين، وتم اعتقال 13 شابا؛ رئيس الخلية ونائبه و11 مشتبها آخر.

وفي التفاصيل، يدّعي "الشاباك"، أن شابا تم توجيهه من "حماس" لتحضير عبوّات ناسفة ولتجنيد ناشطين آخرين.

وذكر التقرير الصادر عن الشاباك أن بعض المعتقلين كانوا قد شاركوا في هبّة الكرامة في أحداث أيار 2021، وألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة على مستوطنة "أشفيل".

وفي ظل التحقيق، اعتقل المشتبهون وغالبيتهم من مدينة سخنين، وممن نُشرت أسماؤهم؛ أكرم خلاليلة، محمد موسى أبو صالح، علي خلايلة، محمد شواهنة، ومحمد عيوش، واعتُقل مشتبه بتجارة السلاح وهو من فلسطينيي الضفة الغربية، صهيب غلبوش.

#الشاباك #حماس #خلية #سخنين

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