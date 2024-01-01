صحيفة عبرية: الوصول للسنوار سيكون شماعة نتنياهو لتحقيق النصر

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، إن وصول "الجيش الإسرائيلي" لزعيم حركة حماس بقطاع غزة - يحيى السنوار، قد يكون الشماعة التي سيعلق عليها نتنياهو ادعاءه بتحقيق النصر الكامل، حتى لو استمرت الحركة في القتال.

وبحسب الصحيفة: فإن "الجيش الإسرائيلي" يستثمر معظم طاقته في مطاردة شبح المحاولة المستمرة للوصول إلى السنوار الذي يعتقد أنه لا زال في مخابئ محتملة بخانيونس، لافتةً: إلى أن هذه الجهود لم تحقق أي نتائح بعد.

وأكدت: أن "الجيش" لم يحقق أي انجازات تتعلق بتحرير الأسرى الإسرائيليين، ولم يستطع تنفيذ عملية فورية للسيطرة على رفح، ولذلك يركز على محاولة الوصل للسنوار.

وقالت: إن وعود نتنياهو بتحقيق النصر الكامل على حماس ليس لها أي غطاء حاليًا، مشيرةً: إلى أن "الجيش الإسرائيلي" يقلص قواته في قطاع غزة، وهذه القوات لا يمكنها توسيع هجماتها لتشمل رفح وهو الهجوم الذي يهدد به نتنياهو مرارًا وتكرارا. لافتة: إلى أنه من الضروري حشد المزيد من القوات العسكرية لاقتحام رفح وتعبئة قوات احتياط لتنفيذ خطة معقدة تشمل إخلاء السكان الفلسطينيين المتكدسين هناك وهو الأمر الذي سيستغرق عدة أسابيع.

وبشأن المفاوضات: أشارت "هآرتس"، إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد انفراجة في مفاوضات وقف إطلاق النار والتوصل لصفقة أسرى، مشيرةً: إلى أن حماس تستمر في طرح مواقف متشددة في المفاوضات باعتبار أن الحركة فهمت أن نتنياهو ليس متحمسًا للمضي قدمًا في هذه الصفقة وأن الولايات المتحدة معنية بزيادة المساعدات الإنسانية وخفض القتال بدون تنازلات كبيرة.