رشقة صاروخية على الجليل الأعلى وغارات إسرائيلية على بلدات لبنانية

بيروت / سما /

أطلقت عشرات الصواريخ، الأحد، من الأراضي اللبنانية، باتجاه الجليل الأعلى ومنطقة جبل الجرمق، حيث تم اعتراض العديد من الصواريخ وبعضها سقط في مناطق مفتوحة، دون أن يعلن الجيش الإسرائيلي عن أضرار وخسائر.

ودوت صافرات الإنذار عدة مرات في الجليل الأعلى ومنطقة وجبل الجرمق، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان، وضمت ما لا يقل عن 35 صاروخا، حيث استهدفت 20 قذيفة صاروخية القاعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي على جبل الجرمق.

وأعلن حزب الله قصفه مستوطنة "ميرون" بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك ردا على ‏اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، وآخرها الاعتداء على بلدة خربة ‏سلم واستشهاد عائلة بكاملها.

وشن الطيران الإسرائيلي غارة على أحراج بلدة الهبارية جنوب لبنان، كما استهدفت الطائرات الحربية بالصواريخ مرتفعات إقليم التفاح، فيما حلقت على علو مرتفع فوق مدينة الهرمل، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات عدة في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

وحلق الطيران الاستطلاعي التابع لسلاح الجو الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور، وأطلق الجيش الإسرائيلي طيلة الليل والفجر القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.