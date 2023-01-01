تراجع حاد في رخص البناء الصادرة خلال الربع الأخير من 2023

رام الله / سما /

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بانخفض عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 26% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.

وقال الإحصاء في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، إنه لم يتم إصدار أي رخصة بناء في قطاع غزه خلال نفس الفترة، في حين شهدت الضفة الغربية تراجعا بنسبة 24%.

وأضاف أن عدد الرخص الصادرة في فلسطين سجل انخفاضا قدره 28% مقارنة بالربع المناظر من عام 2022، حيث انخفضت عدد رخص الأبنية الجديدة بنسبة 32% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، وانخفضت بنسبة 33% مقارنة بالربع المناظر من عام 2022.

وأشار إلى أن عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة بلغ 2,020 رخصة خلال الربع الرابع من عام 2023، منها 1,119 رخصة أبنية جديدة، فيما أن مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) بلغ 946 ألف متر مربع، منها 745 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة، و201 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

ولفت الإحصاء إلى أن عدد الوحدات السكنية المرخصة 4,078 وحدة سكنيـة مساحاتها 676 ألف متر مربع، منها 3,178 وحدة سكنية جديدة مساحتها 528 ألف متر مربع، و900 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 148 ألف متر مربع.

فيما أن عدد الوحدات السكنية الجديدة سجل انخفاضا بنسبة 24% خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث، وبنسبة 33% مقارنة بالربع المناظر من عام 2022.