  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الدفاع المدني: إسقاط المساعدات زاد عدد الضحايا

الأحد 10 مارس 2024 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني: إسقاط المساعدات زاد عدد الضحايا



غزة / سما /

شدد الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، على أن أسلوب استخدام إسقاط المساعدات عبر طائرات الإغاثة الدولية "لم يحد من أزمة المجاعة التي يعاني منها أبناء شعبنا، بل زاد من عدد الضحايا الباحثين عن لقمة العيش".

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمد بصل، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن استمرار العمل بهذا الأسلوب في تقديم الإغاثة قد تسبب في سقوط عدد من الضحايا والإصابات في صفوف المواطنين.

وأكد "بصل"، ضرورة البحث عن حلول جذرية لثبوت عدم جدوى هذا الأسلوب في إغاثة المواطنين الذين يعانون من المجاعة في قطاع غزة.

وطالب بـ "ضرورة" العمل على إدخال هذه المساعدات عبر منافذ قطاع غزة، وإيصالها بطريقة آمنه لجميع المواطنين المحاصرين تجنباً لوقوع مزيداً من الضحايا.

#الدفاع المدني #المساعدات

الأكثر قراءة اليوم

صورة: مقتل ضابط "كوماندوز" إسرائيلي برتبة رائد في معارك غزة

نتنياهو يرد على تشبيه أردوغان له بـ"هتلر"

الجيش الإسرائيلي يوافق على خطط مواصلة الحرب في قطاع غزة

رئيس الموساد يلتقي مدير "السي أي إيه" سرا لبحث ملف المحتجزين بغزة

أول سفينة مساعدات إلى غزة تستعد للإبحار من قبرص

بصور من الأقمار الصناعية.. طريق إسرائيلي يقسم غزة لقسمين

فيديو.. حاخام إسرائيلي يدعو لقتل أطفال ونساء غزة طبقا "للشريعة اليهودية"

الأخبار الرئيسية

بايدن ونتنياهو

بايدن: نتنياهو يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها

سفينة أميركية

القيادة الوسطى الأميركية تعلن توجه سفينة دعم لإقامة رصيف بحري قبالة غزة

العدوان

في اليوم الـ156 من العدوان: شهداء وجرحى في غارات عنيفة وأحزمة نارية على مناطق متفرقة من القطاع

صورة: مقتل ضابط "كوماندوز" إسرائيلي برتبة رائد في معارك غزة

2060565942

قيادي بحماس لـ"وول ستريت جورنال": متمسكون بوقف إطلاق النار في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية