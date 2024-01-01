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الجمعية الفلكية الأردنية: رؤية هلال رمضان تبدو غير ممكنة اليوم

الأحد 10 مارس 2024 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجمعية الفلكية الأردنية: رؤية هلال رمضان تبدو غير ممكنة اليوم



عمان / سما /

أعلن رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، أن رؤية هلال رمضان في الأردن والمنطقة العربية تبدو "غير ممكنة" اليوم الأحد، بناء على الحسابات والمعطيات الفلكية للهلال.

وكشف السكجي أن "علم الفلك الحديث يعتبر الاقتران المركزي بداية الدورة القمرية (التولد أو المحاق) أو بداية الشهر القمري"، موضحا أن "الاقتران سيكون بالنسبة لمدينة عمان وضواحيها في تمام الساعة 12 ظهرا من يوم الأحد 10 مارس 2024، ويمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس بنحو 13 دقيقة، ويكون عمره من الاقتران وحتى غروب الشمس 6 ساعات و40 دقيقة".

ويتحرى المسلمون مساء اليوم الأحد رؤية هلال شهر رمضان.

#الجمعية الفلكية الأردنية #هلال رمضان #رمضان #الهلال

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