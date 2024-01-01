قوات الاحتلال تعتقل مواطنين خلال مداهمات في الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد والليلة الماضية، عدداً من المواطنين، بينهم سيدةً، بعد اقتحامها عدةَ مناطقٍ في الضفة الغربية المحتلة، ودهم منازلهم.

وأكدت مصادر اعلامية، أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الأحد حي المصايف، وحي البلوع، وشارع الارسال، وحاصرت بنايات سكنية ومنازل وداهمتها بعد تفجير أبوابها، وفتشتها، واعتقلت 3 مواطنين بينهم سيدة، ونقلتهم الى أحد مراكز الاعتقال.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت شمال رام الله واقتحمت وفتشت العديد من منازل المواطنين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عبد الله فيصل معالي (25 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته، في مخيم الدهيشة بالمدينة، كما اقتحمت عدة منازل وفتشتها في حارة السلام بالمخيم.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة سالم شرق نابلس وداهمت منزلين وفتشتهما، كما اقتحمت قوات الاحتلال جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس، دون أن نبلغ عن أية اعتقالات.

وفي جنين، أفاد مراسلنا باندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة سيلة الظهر جنوب المدينة، وفي الليلة الماضية احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الطفل عبد الله اياس سباعنة بعد مداهمة منزل في بلدة قباطية جنوب المدينة.