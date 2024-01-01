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القيادة الوسطى الأميركية تعلن توجه سفينة دعم لإقامة رصيف بحري قبالة غزة

الأحد 10 مارس 2024 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القيادة الوسطى الأميركية تعلن توجه سفينة دعم لإقامة رصيف بحري قبالة غزة



واشنطن / سما /

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، الأحد، عن توجه سفينة الدعم الأميركية بيسون تتجه إلى شرق المتوسط لتوصيل مساعدات إلى غزة عبر البحر.

 

وأوضحت القيادة الوسطى الأميركية في بيان لها، أن سفينة الدعم اللوجستي تحمل معدات لإنشاء رصيف مؤقف لتوصيل الإمدادات لغزة.

 

فيما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن دبلوماسيين ومسؤولي إغاثة، قولهم إن نقل مساعدات إنسانية إلى غزة عبر البحر يواجه تحديات هائلة.

 

وأضافت تلك المصادر: من غير واضح من سيتولى إدارة وتأمين الميناء بغزة والقوافل الإنسانية لتوزيع المساعدات.

 

فيما قالت مصادر أممية،  إن الشرطة المدنية بغزة يمكنها توفير الأمن لكن غير مرجح أن توافق واشنطن وتل أبيب.

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