في اليوم الـ156 من العدوان: شهداء وجرحى في غارات عنيفة وأحزمة نارية على مناطق متفرقة من القطاع

غزة / سما /

استشهد وأصيب عشرات المواطنين غالبيتهم أطفال ونساء، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، الذي شهد، اليوم الأحد، قصفا عنيفا، جوا وبرا، وسلسلة أحزمة نارية من قبل طائرات الاحتلال الحربية في العدوان المتواصل لليوم الـ156 على التوالي.

واستشهد وجرح عدد من المواطنين في قصف الاحتلال لمنزل قرب مسجد أبو القمصان بمشروع بيت لاهيا

وأفادت مصادر محلية، بانقطاع الاتصالات عن مخيم النصيرات، بينما اندلعت النيران قرب سوق النصيرات وسط قطاع غزة جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت المناطق الشرقية لمنطقة الفخاري جنوب خان يونس قصف مدفعي إسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

كما استهدف جيش الاحتلال عددا من المنازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، ووسط بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية أحزمة نارية مكثفة على المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، وعلى مناطق المطاحن والزوايدة وجحر الديك شرق دير البلح وسط القطاع.

وقال مراسلونا، إن شهداء وجرحى سقطوا جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على منتظري المساعدات في دوار الكويت شمالي غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال مناطق شرق وجنوب مدينة غزة، وشرق دير البلح، وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وكان استشهد خمسة مواطنين، مساء امس السبت، في قصف للاحتلال على دير البلح، وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 30960 شهيدا، و72524 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا زال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.