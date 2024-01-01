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الطقس: أجواء صافية ومعتدلة

الأحد 10 مارس 2024 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صافية ومعتدلة



غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، صافيا بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفا، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في باقي المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في باقي المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#الطقس

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