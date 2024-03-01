صورة: مقتل ضابط "كوماندوز" إسرائيلي برتبة رائد في معارك غزة

غزة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت مقتل ضابط في قوات الكوماندوز برتبة رائد في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الضابط قائد غرفة عمليات في وحدة الكوماندوز، مشيرة إلى أنه قتل يوم الجمعة في معارك جنوبي قطاع غزة.

وأفاد الجيش بأن الضابط يدعى عميشر بن دافيد وعمره 43 عاما من مستوطنة عيلي في الضفة الغربية.

كما أعلنت القوات الإسرائيلية عن إصابة ضابط آخر من قوات الكوماندوز بجروح خطيرة في معارك جنوبي قطاع غزة.

ووفقا لوزارة الحرب الإسرائيلية، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 588 قتيلا.