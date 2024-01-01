  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"حزب الله" ينفذ 7 عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي

السبت 09 مارس 2024 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" ينفذ 7 عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، في بيانات له عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده، بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.


وأوضح الحزب في بياناته، أن مقاتليه "قصفوا موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان ‏وأصابوه إصابةً مباشرة، كما قصفوا تجمعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط قلعة هونين، وتصدوا لمسيّرة ‏إسرائيليّة في المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة مما أجبرها على التراجع ‏والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة، وقصفوا موقع ‏زبدين، وموقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

كما استهدف مقاتلوا الحزب جبل نذر ‏بالأسلحة الصاروخية ‏، وتجمعاً لجنود العدو في مرتفع ‏الكرنتينا بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابةً مباشرة.‏


وقالت مصادر لبنانية إن "الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة الأطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل، وبلدة الضهيرة بصواريخ لم تنفجر، وقصف بلدة الوزاني، كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بصاروخين الطريق بين بلدة عيتا الشعب وحرج الحدب في أطرافها الغربية، وقصف بلدة كفرا، وبلدة مجدل زون في حي البركة من دون وقوع إصابات".


وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنه "أثناء قيام قوة مشتركة من الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) الدولية بدورية روتينية بين منطقة الحدب والراهب غرب بلدة عيتا الشعب، أطلق جنود الجيش الإسرائيلي من مستعمرة شتولا رشقات رشاشة ترهيبية في محيط سير الدورية".


و أعلن الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أن دورية مشتركة مع الجيش اللبناني في محيط بلدة عيتا الشعب تعرضت، صباح اليوم السبت، لإطلاق نار من أسلحة خفيفة من جنوب الخط الأزرق.

وأوضح أن آلية للجيش اللبناني كانت ضمن الدورية أصيبت من دون وقوع إصابات بشرية.

الأكثر قراءة اليوم

لماذا اختار أبو عبيدة قصيدة ابن المبارك “يا عابد الحرمين”؟

البنتاغون يكشف تفاصيل "ميناء غزة المؤقت"

بايدن: "وقف إطلاق النار في غزة بحلول رمضان يبدو صعبا"

بيان إماراتي أوروبي أمريكي قبرصي بشأن ممر بحري لمساعدات غزة

كاميرا تلفزيونية تفضح دعوة غريبة قدمها بايدن لنتنياهو

تقرير للأونروا: "إسرائيل" أجبرت بعض موظفي الوكالة على الاعتراف كذبا بوجود صلة مع حماس

رئيس الموساد يلتقي مدير "السي أي إيه" سرا لبحث ملف المحتجزين بغزة

الأخبار الرئيسية

صورة: مقتل ضابط "كوماندوز" إسرائيلي برتبة رائد في معارك غزة

2060565942

قيادي بحماس لـ"وول ستريت جورنال": متمسكون بوقف إطلاق النار في غزة

الجيش الإسرائيلي يوافق على خطط مواصلة الحرب في قطاع غزة

6fb94bccf3

نتنياهو يرد على تشبيه أردوغان له بـ"هتلر"

رئيس الموساد يلتقي مدير "السي أي إيه" سرا لبحث ملف المحتجزين بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية