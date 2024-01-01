"حزب الله" ينفذ 7 عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، في بيانات له عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده، بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.



وأوضح الحزب في بياناته، أن مقاتليه "قصفوا موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان ‏وأصابوه إصابةً مباشرة، كما قصفوا تجمعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط قلعة هونين، وتصدوا لمسيّرة ‏إسرائيليّة في المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة مما أجبرها على التراجع ‏والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة، وقصفوا موقع ‏زبدين، وموقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

كما استهدف مقاتلوا الحزب جبل نذر ‏بالأسلحة الصاروخية ‏، وتجمعاً لجنود العدو في مرتفع ‏الكرنتينا بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابةً مباشرة.‏



وقالت مصادر لبنانية إن "الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة الأطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل، وبلدة الضهيرة بصواريخ لم تنفجر، وقصف بلدة الوزاني، كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بصاروخين الطريق بين بلدة عيتا الشعب وحرج الحدب في أطرافها الغربية، وقصف بلدة كفرا، وبلدة مجدل زون في حي البركة من دون وقوع إصابات".



وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنه "أثناء قيام قوة مشتركة من الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) الدولية بدورية روتينية بين منطقة الحدب والراهب غرب بلدة عيتا الشعب، أطلق جنود الجيش الإسرائيلي من مستعمرة شتولا رشقات رشاشة ترهيبية في محيط سير الدورية".



و أعلن الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أن دورية مشتركة مع الجيش اللبناني في محيط بلدة عيتا الشعب تعرضت، صباح اليوم السبت، لإطلاق نار من أسلحة خفيفة من جنوب الخط الأزرق.

وأوضح أن آلية للجيش اللبناني كانت ضمن الدورية أصيبت من دون وقوع إصابات بشرية.