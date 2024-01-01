نتنياهو يرد على تشبيه أردوغان له بـ"هتلر"

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن تل أبيب لن تتلقى نصائح أخلاقية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يرتكب مجازر ضد الأكراد في تركيا.



وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن تصريحات نتنياهو جاءت ردا على تصريحات أردوغان، حيث أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل لن تقبل أي مواعظ أخلاقية من الرئيس التركي.



وأشار نتنياهو إلى أن أن أردوغان يدعم بقوة حركة حماس مدعيا أنه يدعم "القتلة" في قطاع غزة، ويرتكب مجازر في تركيا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد صرح، في وقت سابق اليوم السبت، بأن "استشهاد حتى الآن أكثر من 32 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 72 ألفا، نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر".



وقال أردوغان، في كلمة له، إن "حماس ليست منظمة إرهابية بل مقاومة"، مؤكدا أن تركيا تقف خلفها بشكل ثابت وعلى تواصل دائم مع قادتها، معربا عن "أسفه من عدم تمكن العالم الإسلامي الذي يبلغ عدد سكانه نحو ملياري نسمة من القيام بواجب الأخوة تجاه الشعب الفلسطيني على أكمل وجه".

واتهم أردوغان "حكومة نتنياهو بمواصلة ارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني"، مضيفا أنه "تمت إضافة أسماء نتنياهو وحكومته إلى جانب هتلر وموسوليني وستالين باعتبارهم نازيي عصرنا عبر الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها في غزة".



وأكد الرئيس التركي، أن بلاده "ستواصل فعل ما يلزم لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على المجازر المرتكبة في غزة وفق القانون الدولي"، مشيرا إلى أن 40 ألف طن إجمالي المساعدات الإنسانية التي أرسلتها تركيا إلى غزة حتى الآن عبر 19 طائرة و7 سفن مدنية.