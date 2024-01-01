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لازاريني يحذر: الأونروا “مهددة بالموت”

السبت 09 مارس 2024 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
لازاريني يحذر: الأونروا “مهددة بالموت”



غزة/سما/

حذر المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني من أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة “مهددة بالموت” بعد أن أوقف عدة مانحين تمويلهم بسبب مزاعم إسرائيلية بأن بعض الموظفين شاركوا في هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل.

وصرح لازاريني لشبكة آر.تي.إس السويسرية في مقابلة بثت اليوم السبت “الوكالة مهددة بالموت، إنها معرضة لخطر التفكيك”.

وأضاف “الذي على المحك هو مصير الفلسطينيين اليوم في غزة على المدى القصير والذين يمرون بأزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق”.

(رويترز)

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