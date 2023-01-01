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هنية يدعو إلى سرعة إغاثة غزة وعزل "إسرائيل"

السبت 09 مارس 2024 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يدعو إلى سرعة إغاثة غزة وعزل "إسرائيل"



الدوحة/سما/

 دعا إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، السبت، قادة ورموز وعلماء الأمة العربية والإسلامية، إلى التحرك لوقف “العدوان” عن قطاع غزة، وسرعة إنقاذ الفلسطينيين، وعزل إسرائيل سياسيا ودبلوماسيا جراء ما ترتكبه من “جرائم حرب”.

جاء ذلك في رسالة بعثها هنية لقادة ورموز وعلماء الأمة العربية والإسلامية، بمناسبة قرب شهر رمضان، ونشرتها الحركة على حسابها بمنصة تلغرام.

وقال هنية: “ندعو على أعتاب شهر رمضان قادة ورموز وعلماء الأمة بمناسبة قرب رمضان فيها إلى التحرك الفاعل على مختلف الصعد السياسية والدبلوماسية والقانونية من أجل وقف العدوان على شعبنا خاصة في غزة فورًا وحماية المسجد الأقصى”.

وشدد على ضرورة ممارسة الضغط على العواصم الدولية الداعمة لإسرائيل بهدف إجبارها على وقف هذه الحرب “بشكل فوري غير مشروط”.

ولفت هنية، إلى أن “شعبنا يستقبل رمضان هذا العام وهو مثقل بالآلام والآمال، وأن أبناء شعبنا يتعرضون لأبشع المجازر في حرب الإبادة الجماعية على غزة”.

كما أكد في رسالته على “سرعة إغاثة الفلسطينيين بصورة حقيقية على صعيد الغذاء والدواء والإيواء، وفتح المعابر لتعمل بصورة كاملة، بما يوفر الاحتياجات الكاملة والعاجلة وينهي الحصار بشكل كامل عن شعبنا وبدء مسيرة إعمار شاملة”.

ودعا هنية، إلى “بذل المزيد من الجهود لمحاكمة الاحتلال وفضح جرائمه، وعزله سياسًا ودبلوماسيًا، جراء ما يرتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مجازر الإبادة الجماعية على غزة”.

وقال: “الاحتلال أصل كل المشاكل وعدم الاستقرار في المنطقة واستمراره يتناقض مع مبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة، ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله وحريته هو ما ينهي جذر المشكلة، ويؤسس لمرحلة جديدة ومختلفة على مستوى الإقليم والعالم”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

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