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مسؤولة أممية تطالب "إسرائيل" بوقف انتهاكاتها ضد الفلسطينيين

السبت 09 مارس 2024 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولة أممية تطالب "إسرائيل" بوقف انتهاكاتها ضد الفلسطينيين



غزة/سما/

طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السبت، إسرائيل بوقف انتهاكاتها ضد السكان الفلسطينيين على الفور.

جاء ذلك في منشور للمفوضية على حسابها عبر منصة إكس.

وأضافت المفوضية "أصدرنا تقريرا يسلط الضوء على الزيادة في حدة وقسوة وانتظام عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين".

وقالت إنه "يجب أن تتوقف انتهاكات إسرائيل ضد السكان الفلسطينيين على الفور".

ودون جدوى، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية عديدة، في الأشهر الأخيرة، إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" للمرة الأولى منذ قيامها في 1948.

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