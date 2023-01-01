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الأردن ينفذ مع 4 دول 10 عمليات إنزال مساعدات شمال غزة

السبت 09 مارس 2024 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن ينفذ مع 4 دول 10 عمليات إنزال مساعدات شمال غزة



عمان/سما/

واصل الجيش الأردني، السبت، إنزالاته الجوية لمساعدات شمال قطاع غزة، معلنا تنفيذ 10 عمليات مشتركة مع 4 دول.

وقال في بيان: "نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، 10 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة".

وأضاف: "اشترك في تنفيذ العملية طائرتان من نوع C130 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، و4 طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرتان تابعتان لفرنسا، وطائرة تابعة لبلجيكا".

وأوضح أن "الجيش الأردني نفذ منذ السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني (الماضي) على القطاع 35 إنزالا جويا أردنيا، وشارك مع 10 دول شقيقة وصديقة في تنفيذ 36 إنزالا".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

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