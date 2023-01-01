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"القسام" تعلن عن هوية 4 أسرى إسرائيليين قتلوا في غارات اسرائيلية على قطاع غزة

السبت 09 مارس 2024 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تعلن عن هوية 4 أسرى إسرائيليين قتلوا في غارات اسرائيلية على قطاع غزة



غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، السبت، هوية 4 أسرى إسرائيليين قتلوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة .

 

وقال المتحدث باسم القسام أبو عبيدة، “سبق وأعلنا مقتل 7 من الأسرى الصهاينة جراء الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة وكشفنا عن أسماء ثلاثة منهم”.


وأضاف: “بعد الفحص والتدقيق في هوية بقية القتلى الأربعة، تأكد لنا مقتل كلٍ من: ايتسيك الجراط وألكس دنسيج، ورونين طومي أنجل، وإلياهو مرجليت”.

 

 


وفي الأول من مارس/ آذار الجاري، أعلنت القسام عن مقتل 7 أسرى إسرائيليين لديها في قصف لجيشهم بعد أسابيع من فقدان الاتصال بهم، لترتفع حصيلة قتلى المحتجزين في قطاع غزة إلى 70.


وآنذاك، نشر البيان، أسماء 3 أسرى منهم باللغتين العربية والعبرية، وهم “حايم جيرشون بيريي، ويورام إتاك ميتزجر، وأميرام إسرائيل كوبر”.
وتقدّر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

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