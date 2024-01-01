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"الإعلام الحكومي" ينشر تحديثًا لأهم إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية" بغزة

السبت 09 مارس 2024 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الإعلام الحكومي" ينشر تحديثًا لأهم إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية" بغزة



غزة/سما/

نشر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 155 – السبت 9 مارس 2024م

وهي كالتالي: 

◻️ (155) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (2,721) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال. 
◻️ (37,960) شهيداً ومفقوداً.
◻️ (30,960) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.
◻️ (13,500) شهيداً من الأطفال.
◻️ (23) طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة.
◻️ (9,000) شهيدة من النساء.
◻️ (364) شهيداً من الطواقم الطبية.
◻️ (48) شهيداً من الدفاع المدني.
◻️ (133) شهيداً من الصحفيين.
◻️ (7,000) مفقودٍ.
◻️ (72,524) مصاباً.
◻️ (72%) من الضحايا هم من الأطفال والنساء.
◻️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
◻️ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".
◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون خطر الموت.
◻️ (700,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.
◻️ (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.
◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.
◻️ (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.
◻️ (269) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.
◻️ (10) حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.
◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.
◻️ (166) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.
◻️ (100) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (305) مدارس وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (219) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (287) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
◻️ (70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.
◻️ (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.
◻️ (70,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.
◻️ (32) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (155) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
◻️ (126) سيارة إسعاف استهدفها جيش الاحتلال.
◻️ (200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.

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