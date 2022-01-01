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أردوغان يؤكد دعم تركيا "الحازم" لقادة حماس

السبت 09 مارس 2024 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يؤكد دعم تركيا "الحازم" لقادة حماس



أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، دعمه "الحازم" لقادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تتصدى لحرب إسرائيلية وحشية على قطاع غزة منذ أكثر من خمسة أشهر.

وقال الرئيس التركي خلال كلمة في إسطنبول: "لا يمكن لأحد أن يدفعنا الى تصنيف حماس منظمة إرهابية. تركيا هي البلد الذي يتحدث بشكل علني مع قادة حماس، والذي يقف خلفهم بحزم".

وصدرت عن أردوغان على مدى الأعوام مواقف داعمة للقضية الفلسطينية. كما كان من أبرز منتقدي إسرائيل منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ومنذ بداية الحرب، وصف إردوغان مرارا دولة الاحتلال بأنها "دولة إرهابية"، وقال إن حماس تمثل "حركة تحرر".

وقال أردوغان الذي دشن في 2022 مرحلة جديدة في العلاقات مع اسرائيل بعد خلاف دام عقدا، إن "لا فرق" بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والزعيم النازي أدولف هتلر.

وبسبب المواقف من حرب غزة، دخلت العلاقات التركية الإسرائيلية مرة جديدة في نفق مجهول.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أنه أصدر توجيهات لدبلوماسيي بلاده في تركيا بغية "إعادة تقييم العلاقات" بين الجانبين.

في المقابل، أفادت مصادر دبلوماسية تركية وكالة الأناضول، في وقت سابق، بمغادرة الدبلوماسيين الإسرائيليين للبلاد منذ 19 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وخلال زيارة إلى مصر في منتصف فبراير/شباط الماضي، أبدى أردوغان استعداده للتعاون مع القاهرة في إعادة إعمار غزة. وقال حينها إن "إيصال المساعدات الإغاثية إلى غزة على رأس أولوياتنا.

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