أول سفينة مساعدات إلى غزة تستعد للإبحار من قبرص

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أعلنت مؤسسة أميركية للعمل الخيري أنها تقوم بتحميل مساعدات إلى قطاع غزة على متن سفينة في قبرص، ستكون أول شحنة مرسلة إلى القطاع الذي تمزقه الحرب، عبر ممر بحري تأمل المفوضية الأوروبية في فتحه في نهاية الأسبوع الجاري.

ورست السفينة "أوبن آرمز" التي ترفع العلم الإسباني قبل ثلاثة أسابيع في ميناء لارنكا في جنوب قبرص، أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة.

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان الجمعة إن "فرق منظمة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن) موجودة في قبرص لتحميل مساعدات إنسانية على متن قارب متوجه إلى شمال قطاع غزة.

وأضافت المنظمة "كنا نستعد منذ أسابيع، مع شريكتنا منظمة أوبن آرمز غير الحكومية، لفتح ممر المساعدات البحرية الذي سيسمح لنا بتكثيف جهودنا في المنطقة"، مضيفة عبر منصة إكس "سفينتنا تستعد للمغادرة (...) محملة بأطنان من الغذاء والماء والإمدادات الحيوية للمدنيين الفلسطينيين".

وتعتزم المنظمة غير الحكومية قطْر سفينة محملة بالإمدادات لسكان غزة، حيث الظروف الإنسانية كارثية بعد ما يزيد قليلا عن خمسة أشهر على بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، صرحت خلال زيارة لقبرص الجمعة، أن فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة قد يتم الأحد.

وهذا الممر الإنساني هو معبر آمن من حيث المبدأ في منطقة جغرافية محددة، بعد اتفاقات تبرم بين أطراف نزاع مسلح.

ولم تُذكر أي تفاصيل بشأن وجهة الدفعات الأولى من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".