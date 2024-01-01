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الصليب الأحمر: حرب غزة دمرت "كل معاني الإنسانية المشتركة"

السبت 09 مارس 2024 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصليب الأحمر: حرب غزة دمرت "كل معاني الإنسانية المشتركة"



جنيف/سما/

صرحت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، اليوم السبت، إن الحرب في قطاع غزة حطمت "كل معاني الإنسانية المشتركة".

وقالت سبولياريتش، في بيان، إنه بعد خمسة أشهر من الحرب "يتدهور الوضع في قطاع غزة كل ساعة، ولا يوجد مكان آمن للذهاب إليه".

وأضافت أن "هذه الحرب الوحشية كسرت كل إحساس بالإنسانية المشتركة".

وذكرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنه "يجب على إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة، أن تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان، أو أن تسهل توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون عوائق".

ورأت رئيسة اللجنة أن "تدفقا منتظما وكبيرا للمساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات ليس سوى جزء من الحل" في غزة، داعية الأطراف إلى "القيام بعملياتهم العسكرية بشكل يتجنب المدنيين العالقين في وسط كل هذا" ويحترم القانون الإنساني الدولي.

وشددت على أن "هذا هو الخط الفاصل بين الإنسانية والهمجية".

ولا تسمح سلطات الاحتلال بدخول شاحنات المساعدات من جمهورية مصر العربية إلا بكميات ضئيلة، حسب الأمم المتحدة التي تحذر من أن 2,2 مليون فلسطيني من أصل 2,4 مليون سكان القطاع الصغير مهددون بمجاعة مع نقص كبير في الغذاء ومياه الشرب.

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