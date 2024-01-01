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"أطباء بلا حدود" ترد بشدة على نية بايدن تشييد رصيف بحري على ساحل غزة

السبت 09 مارس 2024 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أطباء بلا حدود" ترد بشدة على نية بايدن تشييد رصيف بحري على ساحل غزة



غزة/سما/

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" أن نية الرئيس بايدن تشييد رصيف بحري مؤقت على ساحل غزة انعطافة صارخة للتغطية على المشكلة الحقيقية وهي "العملية الإسرائيلية غير المتناسبة ضد غزة".

وطالبت المنظمة أن تركز الولايات المتحدة على وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري باستخدام الطرق ونقاط الدخول الحالية المتوفرة.


وقالت المديرة التنفيذية لـ"أطباء بلا حدود" في الولايات المتحدة، أفريل بينوا، إن "المشروع الأمريكي المتمثل في إنشاء رصيف بحري مؤقت في غزة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية هو لحجب المشكلة الحقيقية المتمثلة في الحملة العسكرية العشوائية وغير المتناسبة التي تشنها إسرائيل والحصار العقابي الذي تفرضه".


وأضافت بينوا: "إن الغذاء والماء والإمدادات الطبية التي يحتاجها سكان غزة بشدة موجودة على الحدود مباشرة. يجب على إسرائيل أن تسهل وصول هذه الإمدادات بدلا من منعها".

وأردفت: "وهذه ليست مشكلة لوجستية، بل مشكلة سياسية. يجب على الولايات المتحدة الإصرار على وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري باستخدام الطرق ونقاط الدخول الموجودة فعليا".

وكررت المنظمة دعوتها إلى "وقف فوري ودائم لإطلاق النار لمنع مقتل آلاف المدنيين الإضافيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية التي نحتاجها بشدة".

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