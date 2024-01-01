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للمرة الثانية.. سقوط المساعدات على رؤوس الأهالي في غزة بسبب خطأ بفتح المظلات

السبت 09 مارس 2024 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الثانية.. سقوط المساعدات على رؤوس الأهالي في غزة بسبب خطأ بفتح المظلات



أظهرت مقاطع مصورة، السبت، سقوط صناديق من المساعدات الإنسانية على السكان في قطاع غزة، جراء خطأ في فتح المظلات.


وتعد هذه المرة الثانية في أقل من يومين، التي تحصل فيها أخطاء في إنزال المساعدات عبر الجو إلى القطاع.

وكان مقطع فيديو وثق أمس لحظة سقوط عدد من مظلات المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بطريقة خاطئة ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وذكرت تقارير نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية أن خمسة أشخاص على الأقل استشهدوا بالقرب من مدينة غزة عندما أصابتهم مساعدات ألقتها طائرات أمريكية بشكل مباشر، بينما أصيب عدد أكبر.

بدورها، نفت القيادة الوسطى بالجيش الأمريكي مسؤوليتها عن إنزال المساعدات الخاطئ في قطاع غزة، وقالت إنه لم يكن الأمر نتيجة لعمليات إنزال جوي أمريكية.

ويعمل عدد من الدول، على إنزال مساعدات عبر الجو إلى غزة بسبب عدم سماح السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات برا، وفي السياق قام الجيش الأمريكي، بالتنسيق مع الأردن ومصر وفرنسا، بإسقاط أكثر من 70 ألف وجبة طعام على شمال غزة خلال الأسبوع الماضي.

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