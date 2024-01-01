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"غوغل" تطرد أحد موظفيها لاحتجاجه ضد "إسرائيل"

السبت 09 مارس 2024 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"غوغل" تطرد أحد موظفيها لاحتجاجه ضد "إسرائيل"



واشنطن / سما /

أعلنت شركة غوغل الأمريكية طرد أحد موظفيها على خلفية احتجاجه ضد "إسرائيل" في فعالية تكنولوجية بمدينة نيويورك.

وذكر بيان للشركة، أمس الجمعة، أن أحد مهندسيها قاطع زميله بالعمل أثناء تقديمه لعرض في فعالية تكنولوجية ترعاها الشركة الاثنين الماضي.

وجاء في البيان، "بغض النظر عن المشكلة، فإن هذا السلوك غير مقبول وتم إنهاء خدمة الموظف لانتهاكه سياساتنا".

تجدر الإشارة إلى أنّ أحد مهندسي شركة غوغل قاطع كلمة كان يلقيها مدير إسرائيلي في الشركة بالقول: "أرفض إنتاج تكنولوجيا من شأنها تمكين الإبادة الجماعية والفصل العنصري".

#غوغل #إسرائيل

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