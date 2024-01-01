  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس بلدية جباليا: الاحتلال دمر 75% من آبار المياه بالمدينة

السبت 09 مارس 2024 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس بلدية جباليا: الاحتلال دمر 75% من آبار المياه بالمدينة



جباليا / سما /

أكد مازن النجار رئيس بلدية مدينة جباليا بشمال قطاع غزة استشهاد عدد من الفلسطينيين بسبب سقوط مساعدات ألقيت جوا من منطاد بشمال غزة.

 

وأفاد النجار باستشهاد آخرين عند دواري النابلسي والكويت في القطاع خلال انتظارهم المساعدات الإنسانية.

 

وقال إن العائلات في الشمال تخرج للحصول على أكياس طحين، ثم يعود بعض أفرادها محمولين على الأكتاف.

 

وأوضح أن أسعار المواد التموينية خيالية رغم انتهاء صلاحيتها، وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 23 آلية لبلدية جباليا و75% من آبار المياه في المدينة.

 

وأكد النجار في مقابلة أجرتها معه الجزيرة أن المساعدات التي يتم إنزالها جوا لا تسد الحاجة ولم تظهر في الأسواق، وقال إن ما يحدث في غزة تجويع للشعب الفلسطيني، وأن الحل هو فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات.

#بلدية جباليا #جباليا #الاحتلال #المساعدات

الأكثر قراءة اليوم

لماذا اختار أبو عبيدة قصيدة ابن المبارك “يا عابد الحرمين”؟

هذا ما سيحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حماس.. الوسيط في صفقة شاليط يحذر

البنتاغون يكشف تفاصيل "ميناء غزة المؤقت"

محللون إسرائيليون: قواتنا عالقة بخانيونس في ظل حظر أميركي على مهاجمة رفح

مساع إسرائيلية لتسليح فلسطينيين في قطاع غزة.. هذا موقف نتنياهو

"نزع سيادة غزة ودعم الهجرة".. أهداف خفية لميناء واشنطن البحري

محدث.. إصابة 7 جنود إسرائيليين بعملية مزدوجة في "حومش"

الأخبار الرئيسية

السنوار

صحيفة أمريكية: السنوار يتواصل مع بعض قادة حماس بعد انقطاع طويل.. وهذا ما طالبهم به

المطبخ العالمي

بالتنسيق مع حماس.. قناة عبرية: قيادي فلسطيني هو مهندس نقل المساعدات إلى غزة عبر البحر

طريق

الجيش الإسرائيلي ينشئ طريقاً برياً يفصل شمال غزة عن جنوبها

الحرب في اليوم 155: شهداء بالعشرات والمساعدات تقتل الفلسطينيين

2-45-730x438-1-730x438

تقرير للأونروا:" إسرائيل" أجبرت بعض موظفي الوكالة على الاعتراف كذبا بوجود صلة مع حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية