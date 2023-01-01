كندا تعلن استئناف تمويلها للأونروا

القدس المحتلة / سما /

أعلنت حكومة رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، أنها ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) المتوقفة منذ نهاية يناير.

وتوقفت كندا والعديد من الدول المانحة الأخرى عن دفع الأموال إلى هيئة الأمم المتحدة بعد أن زعمت إسرائيل أن 12 موظفا في المنظمة التابعة للأمم المتحدة كانوا مشاركين في عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر 2023.

كما ادعى الجيش الإسرائيلي أن حماس استخدمت أنفاقا مخفية تحت المكتب الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة في غزة.

وسارعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق داخلي لتسليط الضوء على هذه الادعاءات.

وبعد الاطلاع على التقرير الدوري لمكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، أعلن وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، استئناف تمويلها للأونروا حتى تتمكن من بذل المزيد من الجهود لتلبية الاحتياجات الملحة للمدنيين الفلسطينيين.

وأكد أن حكومة كندا ستمضي قدما في الدفعة التالية المقررة والبالغة 25 مليون دولار في أبريل المقبل.

وأضاف الوزير في بيان صحفي "أنه ينتظر بفارغ الصبر التقرير النهائي للمحققين، مؤكدا أن كندا تأخذ على محمل الجد المزاعم الموجهة ضد بعض أفراد الوكالة".

وأفاد أحمد حسين "كحكومة تقع على عاتقهم مسؤولية ضمان ثقة الكنديين في المنظمات التي تدعمها أوتاوا ولهذا السبب اتخذنا خطوات حكيمة للسماح بإجراء التحقيق اللازم".