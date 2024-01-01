أوقاف القدس تنهي استعداداتها لاستقبال المصلين في الأقصى خلال رمضان

القدس المحتلة / سما /

أعلنت دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، إنهاء استعداداتها لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان في المسجد الأقصى.

وجاء الإعلان، وفق بيان صادر عن الدائرة، خلال اجتماع لمجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وجميع المرجعيات والهيئات الإسلامية في القدس، إذ أطلعهم مدير عام الأوقاف الشيخ عزام الخطيب على أهم التجهيزات لشهر رمضان.

ومن ضمن الاستعدادات برنامج الإمامة اليومي لصلاتي العشاء والتراويح، وبرنامج الخطابة والإمامة وتلاوة القرآن الكريم لصلاة الجمعة، وبرامج تلاوة القرآن الكريم، ودروس العلم الشرعي طيلة أيام شهر رمضان وأيام الجمع في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وبيّن الخطيب أن اللجان والجمعيات الإسعافية والطبية المتطوعة ستقدم الخدمات الصحية للمصلين في المسجد طيلة شهر رمضان، كما سيتم نشر مجموعة من العيادات الميدانية المؤقتة داخل باحات المسجد.

وأشار الخطيب إلى أن الأوقاف الإسلامية ستوفر وجبات الإفطار اليومية لضيوف الرحمن والمصلين، ووجبات الإفطار والسحور لجميع الحراس والعاملين في المسجد الأقصى المبارك.

وأكد جاهزية قسم حراس المسجد الأقصى المبارك وقسم الإطفاء في المسجد وتعزيزهم، كما تم التنسيق للتعاون بينهم وبين لجان النظام التطوعية.

ووفق بيان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فإن برنامج الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك سيكون هذا العام كالمعتاد.

وسيقضي المصلون وقتهم في التهجد والذكر والعبادة كامل الليل حتى صلاة الضحى؛ وذلك في ليالي الخميس على الجمعة والجمعة على السبت، وجميع ليالي العشر الأواخر من رمضان حتى صبيحة أول أيام العيد.