صحيفة أمريكية: السنوار يتواصل مع بعض قادة حماس بعد انقطاع طويل.. وهذا ما طالبهم به

غزة / سما /

أفادت تقارير إخبارية بأن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أجرى مؤخراً محادثات مع بعض الشخصيات في حركة حماس بعد أيام طويلة من الانقطاع.

وقال تقرير نشرته "وول ستريت جورنال" إن السنوار أبلغ هؤلاء بموقف حماس المتشدد من سير المفاوضات حول صفقة تبادل جديدة، الأمر الذي يحدث بعض التوتر بينه وبين قادة حماس الآخرين.

يأتي تقرير الصحيفة اعتمادا على تصريحات مسؤولين رسميين مطلعين على ما يدور داخل حركة حماس.

ووفقا لهؤلاء المسؤولين، فقد طرح السنوار مطلبا أمام إسرائيل بالإلتزام بمناقشة وقف كامل لإطلاق النار، الأمر الذي يخالف موقف شخصيات أخرى في حماس، مثل إسماعيل هنية، الذي يميل الى قبول وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع.

وقال مسؤولون مصريون إن السنوار يعتقد بأن يد حماس هي العليا في المحادثات، مستشهدا ومعتمدا على الخلافات السياسية الداخلية في إسرائيل، وأيضا على ضغوطات الولايات المتحدة على إسرائيل بالتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة.