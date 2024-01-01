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أول دولة إسلامية تستأنف الرحلات الجوية إلى "إسرائيل"

السبت 09 مارس 2024 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول دولة إسلامية تستأنف الرحلات الجوية إلى "إسرائيل"



القدس المحتلة / سما /

أعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية أنها ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل اعتباراً من 19 مارس، وتنضم إلى صفوف شركات الطيران التي أعلنت استئناف رحلاتها. وبذلك تكون أذربيجان أول دولة مسلمة تعود إلى تسيير طائراتها إلى إسرائيل.

وأوقفت الخطوط الجوية الأذربيجانية، شركة الطيران الأذرية، حركة الطائرات إلى إسرائيل عند اندلاع الحرب، والآن، بعد خمسة أشهر، تعلن استئناف الرحلات الجوية ابتداء من 19 مارس/آذار وفق ما ترجم اقتصاد صدى. وفي البداية، ستقوم شركة الطيران بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعيًا، وابتداءً من أبريل، سيرتفع عدد الرحلات إلى 9 رحلات أسبوعيًا. وستقدم الشركة أيضًا وجبات الكوشر للجمهور الإسرائيلي.

وتنضم شركة الطيران إلى الشركات الأخرى التي من المتوقع أن تعود في الشهر المقبل، بما في ذلك طيران ويز، وقبرص، وطيران الهند، ويونايتد إيرلاينز، وITA، وخطوط بروكسل الجوية، وإيزي جيت وفق ما ترجم اقتصاد صدى. ومن المتوقع أن ينضم عدد من الشركات في أبريل أيضًا، وفي بداية مايو ستعود شركة الطيران الأمريكية دلتا أيضًا إلى عملياتها في إسرائيل.

#إسرائيل #أذربيجان #دولة إسلامية #شركات الطيران

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