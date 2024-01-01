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بالتنسيق مع حماس..

قناة عبرية: قيادي فلسطيني هو مهندس نقل المساعدات إلى غزة عبر البحر

السبت 09 مارس 2024 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: قيادي فلسطيني هو مهندس نقل المساعدات إلى غزة عبر البحر



غزة / سما /

قالت قناة مكان الإسرائيلية، اليوم السبت، إن الإمارات العربية المتحدة تتولى تشغيل خط المساعدات الإنسانية عبر البحر التي تنطلق من جزيرة قبرص الى سواحل قطاع غزة .

وبحسب القناة فإن مهندس هذه العملية هو القيادي الرفيع السابق في حركة "فتح"، محمد دحلان .

وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل إن دحلان ينسق مع حماس بشأن عملية نقل المساعدات الإنسانية من قبرص، حتى أنه التقى قيادة حركة حماس في الدوحة قبل ثلاثة أسابيع.

ويعيش دحلان في أبو ظبي ويحتفظ بعلاقة وثيقة مع الإمارات ومع رئيسها محمد بن زايد. وقبل نحو شهرين قال دحلان في مقابلة تلفزيونية: "نأمل أن يكون السابع من أكتوبر درسا لإسرائيل. الحكومة الحالية تعتقد ذلك، وإذا استمرت سيخرج من الجيل الحالي جيل متطرف. وما زلنا نقول إننا نريد أن نعيش إلى جانب شعب إسرائيل".

وعن مستقبله السياسي قال دحلان في مقابلة: "أنا لا أبحث عن السلطة ولم أبحث عنها من قبل. لا أرى نفسي مسؤولاً في أي منصب في السلطة الفلسطينية. أستطيع المساعدة، وسأفعل ولن أتخلى عن مسؤوليتي. أنا مواطن فلسطيني ولدي خبرة يمكن الاستفادة منها، لكن أن أكون في منصب وأعمل كمسؤول لدى شخص ما، فهذا الشيء انتهى، لأن فهمي للرئاسة مختلف".

#المساعدات #غزة #البحر #الحرب #حماس #محمد دحلان #التيار الاصلاحي لحركة فتح #الإمارات #دحلان #قبرص

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