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شاهد.. ناشطة تتلف صورة صاحب وعد بلفور بجامعة كامبريدج

السبت 09 مارس 2024 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. ناشطة تتلف صورة صاحب وعد بلفور بجامعة كامبريدج



لندن / سما /

قامت ناشطة بإتلاف صورة لوزير الخارجية البريطاني الراحل آرثر بلفور، في كلية ترينتي، التابعة لجامعة كامبريدج، الواقعة بمدينة كامبريدج، شرقي إنجلترا.

ونشرت مجموعة "العمل الفلسطيني"، أمس الجمعة، على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لتمزيق أحد أعضائها للصورة بآلة حادة بعد رشها بالطلاء الأحمر.

وذكرت المجموعة، في منشور على حسابها، أنّ إعلان بلفور عام 1917 كان سببا لخسارة الفلسطينيين لوطنهم، وأنهم قاموا بهذا الفعل للتأكيد على الدور التاريخي والحالي لبريطانيا في احتلال فلسطين.

وكان بلفور مسؤولا عن "إعلان بلفور"، وهي وثيقة صدرت عام 1917، تتعهد بتأسيس "وطن قومي لليهود" في فلسطين.

 

 

 

#جامعة كامبريدج #ناشطة #آرثر بلفور #بلفور

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