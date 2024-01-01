اقتحامات واعتقال مواطنين بالضفة

رام الله / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال فجر السبت، مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة، تخللها اشتباكات مسلحة واعتقال مواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم شرقي نابلس واعتقلت الشابين عدنان حمزة أبو شوشة وحمزة مسلم خلال مداهمة منزليهما.

كما اقتحم الاحتلال منطقة كروم عاشور في نابلس واعتقلت عبد الله النابلسي، شقيق الشهيد إبراهيم النابلسي بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وداهمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية واقتحمت عدة أحياء واعتقلت الشاب محمد عناية.

وشهد مخيم نور شمس بمدينة طولكرم اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، تخللها تفجير المقاومين لجرافة عسكرية، أعقبها قيام الاحتلال بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، واقتحام قرية كفر عين وعين سينيا برام الله خلال ساعات الصباح.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.