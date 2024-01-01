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طقس غائم جزئي ولا تغير على درجات الحرارة

السبت 09 مارس 2024 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس غائم جزئي ولا تغير على درجات الحرارة



غزة / سما /

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم السبت، غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا، خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم غد الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، ويوم الإثنين يكون صافيا بوجه عام ولطيفا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#درجات الحرارة #الطقس

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