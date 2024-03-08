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إصابات في قصف إسرائيلي استهدف برجا سكنيا برفح

السبت 09 مارس 2024 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات في قصف إسرائيلي استهدف برجا سكنيا برفح



رفح / سما /

أصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف برجا سكنيا في رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت برج المصري السكني، وسط مدينة رفح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية من مدينة خان يونس، جنوب القطاع، فيما شن طيران الاحتلال غارات على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين أول/ اكتوبر الماضي، مخلفا أكثر من 30800 شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و72298 إصابة، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

#إصابات #رفح

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