الحرب في اليوم 155: شهداء بالعشرات والمساعدات تقتل الفلسطينيين

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٥٤ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثمانية مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٧٨ شهيد و ١٠٤ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٠٨٧٨ شهيد و ٧٢٤٠٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وادى سقوط مظلات تحمل مساعدات إلى استشهاد خمسة مواطنين واصابة ١١ في منطقة أبراج الفيروز شمال غربي غزة.

وجددت طائرات الاحتلال قصفها لبرج المصري وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت الطائرات البرج ثلاث مرات على الاقل ما ادى لوقوع عدد من الإصابات.

واصيب عدد من المواطنين في قصف اسرائيلي على سيارة بمنطقة النصر شمال رفح.

واستشهد تسعة فلسطينيين في غارتين وقعتا برفح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وفي بلدة القرارة شمالي خان يونس استشهد اثني عشر مواطنا في قصف الاحتلال منزلين لعائلة السقا فيما انتشل المسعفون جثامين ١٢ مواطنا من مناطق متفرقة من خان يونس.

وواصل جيش الاحتلال حصار مدينة حمد شمالي غرب خان يونس وإجبار الناس على النزوح.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد تسعة مواطنين على الاقل في قصف شقة سكنية بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

ووصل عدد من المصابين إلى مشفى شهداء الأقصى جراء غارة اسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة.

ومجددا وواصلت قوات الاحتلال استهداف المواطنين الذين ينتظرون المساعدات جنوب مدينة غزة.

وارتقى شهيدان وعدد من الجرحى في إطلاق نار قرب دوار الكويت على شارع صلاح الدين .

وفي سياق متصل اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة استشهاد ثلاثة أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف في مجمع الشفاء الطبي ليرتفع عدد ضحايا الجوع إلى ٢٣ خلال عشرة أيام.