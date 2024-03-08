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بايدن: "وقف إطلاق النار في غزة بحلول رمضان يبدو صعبا"

السبت 09 مارس 2024 02:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: "وقف إطلاق النار في غزة بحلول رمضان يبدو صعبا"



واشنطن/سما/

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أنّ التوصّل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة بحلول شهر رمضان "يبدو أمراً صعباً"، بخلاف تصريحات سابقة متفائلة بنجاح التوصل لاتفاق قبل حلول الشهر.

وقال بايدن للصحافيين ردّاً على سؤال عمّا إذا كان من الممكن التوصّل إلى هدنة مؤقتة لوقف الحرب المستعرة منذ خمسة أشهر بحلول شهر رمضان إنّ "الأمر يبدو صعباً".

وعبّر بايدن عن قلقه "الشديد" من العنف الذي يمكن أن يندلع في القدس المحتلة خلال رمضان.

وتجهد الولايات المتحدة وقطر ومصر لانتزاع اتفاق على هدنة في غزة قبل رمضان، لكن المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع في القاهرة لم تؤد إلى أي نتيجة ملموسة.

والجمعة دعا أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان متلفز "أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، والقدس وفلسطينيي الداخل إلى النفير نحو المسجد الأقصى" خلال شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل، و"عدم السماح للاحتلال بتغيير الواقع على الأرض"، قائلا "نستقبل رمضان بالجهاد والرباط في زمن عز فيه الرجال".
 

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