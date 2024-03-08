صحة غزة: استشهاد 3 أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف

عزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الجمعة عن استشهاد 3 أطفال في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وصرح أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أن حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة ارتفع إلى 23.



وكان القدرة قد قال في بيان إن "المجاعة شمال غزة وصلت مستويات قاتلة وخاصة للأطفال والحوامل والمرضى المزمنين".

وأضاف أن "المجاعة تتعمق وستحصد آلاف المواطنين إذا لم يتم وقف العدوان ودخول فوري للمساعدات الإنسانية والطبية".

وصرح بأن" إسرائيل" تتعمد ارتكاب مجازر مروعة ومتتالية ضد آلاف البطون الجائعة شمال غزة.

وتعاني مناطق شمال قطاع غزة من حالة مأساوية بسبب الانقطاع الكامل للمواد الغذائية ومصادر المياه النظيفة والحصار الخانق على مدار 152 يوما.

والخميس، قالت وزارة الصحة في غزة إن نحو 60 ألف امرأة فلسطينية حامل في القطاع يعانين من سوء التغذية والجفاف.



وذكرت الوزارة أن النساء يشكلن 49 بالمئة من سكان القطاع ومعظمهن في سن الإنجاب، وإن نحو 5 آلاف سيدة تلدن شهريا في ظروف قاسية وغير آمنة ولا صحية نتيجة القصف والتشريد.

وفي 19 فبراير الماضي، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أن الارتفاع الحاد لسوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل تهديدا خطيراعلى صحتهم خاصة مع استمرار الحرب المدمرة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ155 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر أكثر من 30 ألف شهيد وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.