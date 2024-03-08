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مشهد صادم يوثق إعدام جنود الاحتلال مسنا داخل منزله غرب غزة

الجمعة 08 مارس 2024 11:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشهد صادم يوثق إعدام جنود الاحتلال مسنا داخل منزله غرب غزة



غزة/سما/

أظهرت لقطات بثتها قناة "الجزيرة" مشاهد توثق قتل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي مسنا فلسطينيا أثناء اقتحام منزل غرب مدينة غزة.

ويظهر في الفيديو الذي قالت "الجزيرة" إنه التقط في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، جنود إسرائيليون يتبادلون التهنئة بقتل المسن الفلسطيني الأعزل.

كما أطلق أحد الجنود ضحكات بعد قول زميله إنه قتل المسن بأربع رصاصات، رغم رفع المسن الأعزل إشارات تطلب منهم عدم قتله.

ويظهر الفيديو اعتراف جنود جيش الاحتلال بعدم وجود سوى شخص واحد في المنزل شبه المدمر، وبرغم ذلك واصلوا إطلاق الرصاص نحوه.

وقال أحد الجنود إنه من سوء الحظ أنه لا يوجد لديهم قذائف، وإلا لكانوا دمروا الطابق العلوي بالكامل حيث يتواجد المسن.

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