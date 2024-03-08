7 صواريخ تستهدف مستوطنات شمالي فلسطين المحتلة

بيروت/سما/

أعلن حزب الله استهداف مستوطنات ومواقع إسرائيلية شمالي فلسطين المحتلة، الجمعة، كما تحدث الإعلام العبري عن سقوط سبعة صواريخ على الأقل قادمة من لبنان.

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة: "تم رصد إطلاق 7 صواريخ من لبنان، حيث تم اعتراض 2 منها، وسقوط باقي الصواريخ في مناطق مفتوحة".

وأضافت القناة: "لم يتم تسجيل وقوع إصابات" جراء إطلاق هذه الصواريخ.

وأشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية بالتزامن مع إطلاق هذه الصواريخ.

بدوره، قال حزب الله إنه استهدف تجمعا لقوات الاحتلال في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية شمالي فلسطين المحتلة.

وأوضح الحزب في بيانات منفصلة، أن مقاتليه استهدفوا أيضا "‏تجمعا لجنود الاحتلال وآلياته شرق موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية ‏والمدفعية".‏

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وتابع الحزب أنه استهدف ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابه إصابة مباشرة‌‏، بحسب البيان.

وقال الحزب إنه استهدف أيضا ‌‏تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام بصاروخ "فلق واحد" ‏وأصابه إصابةً مباشرة‌‏.