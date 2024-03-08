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كاميرا تلفزيونية تفضح دعوة غريبة قدمها بايدن لنتنياهو

الجمعة 08 مارس 2024 11:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاميرا تلفزيونية تفضح دعوة غريبة قدمها بايدن لنتنياهو



وكالات/سما/

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة "القدوم إلى يسوع"، في إشارة على الأرجح إلى ضرورة التغيير الجذري في مسار نتنياهو السياسي.

ورد بايدن على أحد أعضاء مجلس الشيوخ: "قلت له: يجب علينا أنا وأنت عقد اجتماع بصيغة "القدوم إلى يسوع"".


وتأتي تصريحات بايدن خلال محادثة خاصة مع السيناتور مايكل بينيت بعد خطابه السنوي أمام الكونغرس، حيث دعا الزعيم الأمريكي إلى حماية السكان المدنيين في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

وتم سماع المحادثة عن طريق الصدفة بواسطة كاميرا تلفزيونية تعمل في قاعة المؤتمر.

ويشير عادة المصطلح الإنكليزي "القدوم إلى يسوع" إلى لحظة من البصيرة أو الإدراك التي تغير بشكل جذري في مواقف الفرد وسلوكه، ولم يوضح بايدن في أي سياق أخبر نتنياهو بهذا الأمر.

#بايدن نتيناهو

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