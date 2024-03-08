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الدفاع الأمريكية تبرىء نفسها من استشهاد مدنيين في غزة بعد إسقاطها مساعدات جوية

الجمعة 08 مارس 2024 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع الأمريكية تبرىء نفسها من استشهاد مدنيين في غزة بعد إسقاطها مساعدات جوية



واشنطن/سما/

نفى ممثل عن البنتاغون المعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام عن استشهاد مدنيين في غزة خلال عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية الأمريكية على القطاع.

وقال ممثل وزارة الدفاع الأمريكية: "التقارير حول سقوط ضحايا في غزة جراء إسقاط المساعدات الإنسانية جوا من قبل الولايات المتحدة غير صحيحة".


ووثق مقطع فيديو أمس الجمعة لحظة سقوط عدد من مظلات المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بطريقة خاطئة ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين نتيجة إسقاط طائرات مدنية لمساعدات "بشكل خاطئ" شمال غرب مدينة غزة.

وأوضح أن المساعدات "سقطت على رؤوس ومنازل المواطنين شمال غرب مدينة غزة ظهر اليوم".

وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر أكثر من 30 ألف شهيد وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

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