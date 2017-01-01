"ميناء مؤقت" على ساحل غزة: دحلان المهندس.. والبنتاغون يعلن التفاصيل

غزة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، بأن "إسرائيل" سمحت لدولة الإمارات بأن تبدأ فوراً بنقل المساعدات إلى قطاع غزة عبر قبرص.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها، أن مهندس عملية نقل المساعدات البحرية من الإمارات إلى غزة، القيادي الفلسطيني محمد دحلان.

وذكرت المصادر أن دحلان نسق مع حماس بشأن عملية نقل المساعدات من قبرص، مشيرة إلى أنه التقى بقيادة الحركة في العاصمة القطرية الدوحة منذ ثلاثة أسابيع.

البنتاغون يعلن تفاصيل ميناء غزة المؤقت

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) التفاصيل بشأن خطة إنشاء ميناء مؤقت في قطاع غزة لاستقبال مساعدات عبر ممر بحري.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للصحفيين اليوم الجمعة إن الميناء المؤقت الذي تسعى واشنطن إلى إنشائه لتسريع إيصال المساعدات إلى غزة سيستغرق التخطيط له وتنفيذه "عدة أسابيع".

وأضاف: " قبرص ستكون مكان خروج المساعدات إلى الميناء البحري المؤقت ثم سيتم نقلها إلى داخل القطاع لتوزيعها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تهدف في نهاية المطاف تقديم مليوني وجبة إلى مواطني غزة يوميا.

وذكر البنتاغون أن العملية ربما تتضمن ألف جندي أميركي، إلا أن القوات الأميركية لن تكون على أرض غزة، موضحا "نحن بصدد تحديد الموارد والقوات التي سيتم نشرها لإنشاء الميناء المؤقت في ساحل غزة".

وتابع البنتاغون أن واشنطن تعمل على وضع التفاصيل مع دول شريكة في الشرق الأوسط.

وقال:" نعمل مع إسرائيل والشركاء في المنطقة فيما يخص الجوانب الأمنية الخاصة بتوزيع المساعدات في غزة .. سنقوم بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الساحل في غزة ثم سيقوم الشركاء بتوزيعها داخل القطاع.

وأضاف: "يمكن لهذا الممر البحري، بل يجب، أن يكون جزءا من جهد متواصل لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة وسنواصل العمل مع إسرائيل لتوسيع نطاق عمليات التسليم عن طريق البر، ونصر على إتاحة المزيد من الطرق وفتح معابر إضافية لإيصال المزيد من المساعدات لعدد أكبر من الناس".

وذكر البنتاغون: "نعمل مع الشركاء في المنطقة والمنظمات غير الحكومية بشأن الممر البحري للمساعدات والميناء المؤقت في غزة.

وتابع: "واثقون من قدرتنا على القيام بعملية الميناء المؤقت دون نشر أي جنود على الأرض في غزة.. طواقمنا ستبقى داخل الميناء على الساحل ولن تدخل إلى غزة.

وأوضح:" سنعمل مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بشأن توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة، آملا أن تتم عملية توصيل المساعدات إلى غزة عبر البحر دون أي عوائق

ولفت البنتاغون إلى أن عملية إنشاء الميناء البحري المؤقت ليست قتالية وإنما لوجيستية، مضيفا:" نأمل أن يكون هناك وقف إطلاق نار قريبا في غزة"

وبين أن الميناء البحري في غزة لن يكون دائما ومهمته تتمثل في استقبال المساعدات القادمة عبر الممر البحري، مشيرا إلى أن الميناء سيعمل على مدار الساعة لاستقبال المساعدات الإنسانية.

من جهتها نقلت شبكة إن بي سي عن مسؤولون أميركيون، قولهم أن "الممر البحري لغزة الذي أعلن عنه بايدن سيصبح جاهزا للعمل بكامل طاقته خلال 60 يوما

وذكرت إن بي سي "أن ممر المساعدات سيشمل بناء ميناء عائم ورصيف بحري في غزة، مشيرة إلى أن الجيش الأمريكي سيتكفل بمعظم عمليات البناء بالممر البحري لغزة.

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأميركي جو بايدن، قوله، أن "الإسرائيليون سيؤمنون الميناء لتقديم المساعدات لغزة، مضيفا على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "بذل مزيد من الجهود فيما يخص المساعدات الإنسانية لغزة."

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن قبل ساعات، أن الجيش الأميركي سيقيم رصيفا مؤقتا على ساحل البحر الأبيض المتوسط في غزة.

وكشف عن الخطة خلال خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس بعد الموافقة الأسبوع الماضي على إسقاط مساعدات أميركية جوا في غزة.