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عائلات وأقارب أسرى إسرائيليين بغزة يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل فورية

الجمعة 08 مارس 2024 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلات وأقارب أسرى إسرائيليين بغزة يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل فورية



القدس المحتلة/سما/

أغلق متظاهرون إسرائيليون مساء اليوم، الجمعة، شارع 1 قرب محور طرق "بن شيمن" باتجاه مدينة القدس المحتلة، وذلك للمطالبة بصفقة تبادل فورية.

وأفيد بأن بين المتظاهرين نشطاء وعائلات وأقارب أسرى ومحتجزين إسرائيليين في قطاع غزة.


وفي التفاصيل، فإن المتظاهرين قاموا بإشعال إطارات مطاطية في الشارع، فيما قام آخرون بحبس أنفسهم داخل أقفاص وسط الشارع.

وجاء عن عائلات الأسرى، أنه "قمنا بالدخول إلى أقفاص بهدف تذكير رئيس الحكومة والجمهور عموما قبل دخول السبت، بأن المختطفين يتعفنون في الجحيم منذ 154 يوما".

ودعا المتظاهرون رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تجاهل بن غفير وسموتريتش، والعمل على إعادة الأسرى إلى منازلهم.

ودعت عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين الجمهور إلى "اليقظة ومطالبة الحكومة والمسؤول عنها بصفقة فورية. إذا لم تكن صفقة الآن فسيعودون إلينا بتوابيت".

وخاطبت العائلات نتنياهو، إنه "لا يوجد نصر محقق دون استعادة المختطفين. إن لم تكن قادرا على التوصل إلى صفقة الآن، أفسح مكانك لمن يستطيع ذلك".

وتأتي هذه التظاهرة عشية الاحتجاجات التي من المزمع أن تتجدد مساء غد، السبت، ضد حكومة نتنياهو والمطالبة بإجراء انتخابات وأخرى مطالبة بصفقة تبادل فورية.

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