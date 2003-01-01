حزب الله يستهدف تجمعات ومواقع عسكرية إسرائيلية

بيروت/وكالات/

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواقع في جنوب لبنان، بغارات وقصف مدفعيّ، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، فيما نعى حزب الله 3 مقاتلين، قال إنهم "ارتقوا شهداء على طريق القدس".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائراته المقاتلة، "هاجمت الأراضي اللبنانية؛ وتم تدمير أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله". وذكر أنها "قصفت مقرًّا عسكريًّا لتنظيم حزب الله في منطقة المنصوري، ومقرًّا آخر للتنظيم في منطقة بنت جبيل".

وفي البيان ذاته، أشار إلى أنه "هوجم أمس (الخميس)، مبنى عسكري تابع لتنظيم حزب الله في منطقة طلوسة، إلى جانب مبنى عسكري آخر في منطقة مجدل زون. وفي نهاية الهجوم على المبنى، تم رصد انفجارات ثانوية تشير إلى وجود أسلحة كانت مخزّنة في المبنى".

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"استهدف قصف مدفعي معاد منذ قليل حي كركزان شمال بلدة ميس الجبل وحولا الجهة الجنوبية"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

14:05

حزب الله ينعى مقاتلا إضافيًّا

ذكر حزب الله في بيان، أنه "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أمين مرجي ’فلاح’ مواليد عام 1974 من بلدة بليدا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

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حزب الله ينعى مقاتلا ثانيا

نعى حزب الله "الشهيد المجاهد فضل عباس كعور ’جواد’ مواليد عام 2003 من بلدة بليدا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

12:36

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع ومقرّين عسكريين لحزب الله بلبنان

قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "طائراته المقاتلة، هاجمت الأراضي اللبنانية؛ وتم تدمير أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله".

وذكر أن طائراته "قصفت قبل قليل، مقرًّا عسكريًّا لتنظيم حزب الله الإرهابي في منطقة المنصوري، ومقرا آخر للتنظيم في منطقة بنت جبيل".

وأضاف: "هوجم أمس (الخميس)، مبنى عسكري تابع لتنظيم حزب الله في منطقة طلوسة، إلى جانب مبنى عسكري آخر في منطقة مجدل زون. وفي نهاية الهجوم على المبنى، تم رصد انفجارات ثانوية تشير إلى وجود أسلحة كانت مخزّنة في المبنى".

12:04

حزب الله ينعى مقاتلا "ارتقى شهيدا على طريق القدس"

قال حزب الله في بيان: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد هادي محمود حجازي ’حيدر’، مواليد عام 2004 من بلدة بليدا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

10:48

الجيش الإسرائيلي يغير على موقع في قرية برعشيت

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غارة إسرائيلية قرب مجدل زون بلبنان

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قصف مدفعيّ إسرائيليّ في جنوب لبنان

قالت وكالة الأنباء اللبنانية: "أطلق العدو قذيفتين على تلة المطران- محيط حمامص في سردا".