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الرئيس السابق للشاباك: حكومة الكارثة تمنع مستقبلا مختلفا في غزة

الجمعة 08 مارس 2024 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس السابق للشاباك: حكومة الكارثة تمنع مستقبلا مختلفا في غزة



القدس المحتلة/سما/

دعا الرئيس السابق لجهاز الشاباك الإسرائيلي نداف أرغمان إلى استبدال الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو "التي تمنع خلق مستقبل مختلف في غزة، وإقامة تحالف دولي يعمل ضد إيران".

وقال أرغمان في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي (INSS): "نعمل ضد فروع إيران وليس ضد المشكلة نفسها. المشكلة الأساسية هي إيران، هي الهدف، هي المهمة".

وأشار لقانون التجنيد الإجباري، قائلا: "هناك فرصة هائلة هنا. نحن بحاجة إلى إلقاء نظرة جديدة على ماهية المواطنة في دولة إسرائيل، والتوصل إلى حل بسيط للغاية. المواطن في إسرائيل هو الذي يخدم الدولة، إما الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية، وهذا يشمل جميع مواطني الدولة. المواطن الذي لن يخدم الدولة لن يتمكن من التصويت ولن يتمكن من الترشح للانتخابات".

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