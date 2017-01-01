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أردوغان: نتنياهو مثل كل الظالمين الكبار خائف وجبان

الجمعة 08 مارس 2024 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: نتنياهو مثل كل الظالمين الكبار خائف وجبان



أنقرة/سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له بتجمّع شبابي في اسطنبول، اليوم الجمعة، إن النظام الإسرائيلي الذي يترأسه بنيامين نتنياهو (قاتل ولصّ).

وأضاف أردوغان أن "الحكومة الإسرائيلية التي يقودها نتنياهو مجرمة وقاتلة، ومجرد الوقوف إلى جانب حكومة نتنياهو، هو عقوبة ثقيلة وعار كبير"، مشيرا إلى الحكومة الإسرائيلية جبانة مثل الظالمين الكبار، حيث تذبح الأطفال والنساء باسم الصهيونية، وتضّطهد الأبرياء الذين ليس لديهم وسيلة للدفاع عن أنفسهم.. نتنياهو مثل كل الظالمين الكبار خائف وجبان"، حسب تعبيره. 

واتهم الرئيس التركي "أمريكا والدول الأوروبية، التي شجّعت ودعمت إسرائيل، دخلت التاريخ باعتبارها (حُماة لقتلة النساء والأطفال)".

وشدد على أن بلاده تعمل مع مصر والأردن على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ودعا أردوغان "الإنسانية إلى التحرك بشكل موحّد ضدّ سياسة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل"، مشيرا إلى أنه يبذل "قصارى جهدنا لإنهاء المذبحة في غزة والظلم في فلسطين دون الرضوخ لأي تهديد".

وختم حديثه بالقول: "نتباحث مع الأطراف كافة، لضمان تحقيق الوحدة بين أشقائنا الفلسطينيين".

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