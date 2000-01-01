كيف ينظرالأمريكيون إلى "اسرائيل" والسلطة الفلسطينية بعد 5 أشهر من حرب غزة؟

وكالات/سما/

كشف استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" أن آراء الأمريكيين تجاه كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ساءت خلال العام الماضي وسط الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ الخريف الماضي.

وأظهر الاستطلاع أن الأمريكيين الذين ينظرون لإسرائيل بشكل إيجابي تراجعت نسبتهم إلى 58% مقارنة مع 68% في استطلاع الخريف الماضي، وهو أدنى تصنيف إيجابي لإسرائيل منذ أكثر من عقدين.

وفي الوقت ذاته تراجعت نسبة من ينظرون إلى السلطة الفلسطينية بشكل إيجابي من 26% إلى 18%، وهي الأدنى منذ 2015.

وأشارت "غالوب" إلى أن الأمريكيين لطالما كانوا أكثر إيجابية تجاه إسرائيل من موقفهم تجاه الفلسطينيين، ومنذ 1989 كان متوسط النظرة الإيجابية من المستجيبين الأمريكيين للاستطلاع تجاه إسرائيل 65%، وكان أدنى معدل في 1989 عند نسبة 45%.

في المقابل، ينظر ما معدله 19% من الأمريكيين إلى السلطة الفلسطينية بشكل إيجابي منذ أول إجراء قامت به "غالوب" في عام 2000. وبلغ أعلى تصنيف 30% في عام 2021. وكانت الآراء أعلى من المتوسطات التاريخية من عام 2017 حتى هذا العام.

وقد تراجعت نسبة التأييد لإسرائيل بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 34 عاما في من 64% في عام 2023 إلى 38%.

أما بالنسبة للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عاما فقد تراجعت من 66% إلى 55%، في حين لم يكن هناك أي تغيير ملموس بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 عاما فما فوق.

هذا ولم تتغير تقييمات الشباب وكبار السن للسلطة الفلسطينية كثيرا في العام الماضي، لكنها لم تكن إيجابية للغاية في البداية.

وقد حدث انخفاض حاد في معدلات التفضيل بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عاما، من 30% إلى 15%.

وفي خضم الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، يرى 52% من الأمريكيين أن الصراع يمثل تهديدا خطيرا للمصالح الحيوية للولايات المتحدة.