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وزير الخارجية الصيني: الحرب الإسرائيلية في غزة "وصمة عار على الحضارة"

الجمعة 08 مارس 2024 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الصيني: الحرب الإسرائيلية في غزة "وصمة عار على الحضارة"



بكين/سما/

وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها "وصمة عار على الحضارة"، مكررا دعوات بكين إلى "وقف فوري لإطلاق النار".

وقال وانغ خلال مؤتمر صحفي في بكين أمس الخميس: "إنها مأساة للبشرية ووصمة عار على الحضارة، حيث اليوم في القرن الحادي والعشرين هذه الكارثة الإنسانية لا يمكن وقفها".

وأضاف: "لا يوجد سبب يمكن أن يبرر استمرار النزاع"، مشددا: "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل، ويجعل من التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية أولوية قصوى".

وأكد وزير الخارجية الصيني: أن "ضمان الإغاثة الإنسانية هو مسؤولية أخلاقية عاجلة".

وشدد وانغ: "نحن ندعم أن تصبح فلسطين عضوا رسميا في الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن: "الكارثة في غزة ذكرت العالم مرة أخرى بحقيقة أنه لم يعد بالإمكان تجاهل أن الأراضي الفلسطينية محتلة منذ فترة طويلة".

وأضاف أن "رغبة الشعب الفلسطيني التي طال انتظارها في إقامة دولة مستقلة لم يعد من الممكن تفاديها، كما أن الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستمر لأجيال دون تصحيحه".

وتدعو بكين إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة منذ بدء الحرب الحالية بين إسرائيل و"حماس" في أكتوبر العام الماضي.

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد دعا إلى عقد "مؤتمر دولي للسلام" لحل النزاع.

ودخلت الحرب في غزة شهرها السادس في ظل ظروف مأساوية يعيشها شمال القطاع كما جنوبه، فيما تتواصل المفاوضات على أكثر من صعيد للوصول إلى اتفاق لوقف النار وإدخال المساعدات قبيل شهر رمضان.

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